Les assureurs renforcent leur engagement en faveur de l’emploi des handicapés

La profession de l’assurance poursuit son engagement en faveur de la formation et de l’insertion des personnes en situation de handicap au sein de ses entreprises. L’association Mission Handicap Assurance, créée par la Fédération Française de l’Assurance (FFA) en juillet 2016, signe une convention de 3 ans avec l’Agefiph, l’Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées.

Instituée par la loi du 10 juillet 1987, l’AGEFIPH gère le fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées alimenté par les contributions versées par les entreprises de 20 salariés et plus n’atteignant pas le taux d’emploi légal de 6% des travailleurs handicapés.

Accroître la qualification

Mission Handicap Assurance se donne pour objectif d’offrir à des demandeurs d’emploi handicapés faiblement qualifiés ou en reconversion, l’opportunité d’accroître leur qualification et leur employabilité en les formant à des métiers porteurs, leur ouvrant ainsi de vraies perspectives de carrière. Avec le soutien de l’Agefiph, l’association pourra augmenter l’intégration de personnes handicapées au sein de sociétés adhérentes à l’issue de leur formation ; « impulser et diffuser, aux côtés des entreprises, une culture d’ouverture et de confiance » ; élargir le dispositif d’insertion à d’autres métiers que ceux de la relation clientèle assurance ; élargir le dispositif à l’échelle de la France, là où les actions étaient essentiellement menées localement.

Pour Charlotte Girard, présidente de Mission Handicap Assurance, et Bernard Spitz, président de la FFA : «La signature de cette convention avec l’Agefiph vient donner une nouvelle impulsion à la politique volontariste des entreprises d’assurances. Pour faire de la formation la meilleure voie vers l’insertion professionnelle, nous allons continuer à renforcer la coopération entre les assureurs, les écoles et les universités. »