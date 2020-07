Ça s'est passé hier

Ce sont bien deux mois extraordinaires, au sens premier du terme, que viennent de vivre les Français ! Jamais, dans son histoire, le pays n’avait stoppé quasiment toute activité et consigné sa population afin de la préserver d’un méchant virus venu de Chine. Les conséquences de ce grand confinement sont incalculables et il n’a pas fini de marquer notre pays et la planète [...]