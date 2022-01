Déjà 2022, déjà du neuf

Chères lectrices, chers lecteurs, le passage à 2022 me donne l’opportunité de vous présenter tous mes vœux de bonne et heureuse année. Je me hasarderai à nourrir le souhait que le millésime 2022 de votre revue demeure à la hauteur de vos attentes. Le passage à la nouvelle année apporte son lot de nouveautés. Et le domaine de l’automobile n’y échappe [...]