Et si, finalement, 2021 n’avait été qu’une parenthèse ? Difficile d’évacuer la question après avoir écouté, le 30 mars, la présidente de France Assureurs présenter les comptes 2021 du secteur. Les chiffres sont bons, et même exceptionnels pour l’assurance vie, qui bat tous les records. Plus de 150 Md€ d’encaissements, un niveau jamais atteint ! « Le secteur [...]