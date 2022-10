Retraite : les Français ne souhaitent pas partir après 62 ans (étude Argus / Crédit agricole Assurances)

Les sondages passent et le constat ne fait que se confirmer : la retraite est un sujet de préoccupation pour les Français. Ils sont moins de 20 % à affirmer le contraire dans l’étude réalisée par Infopro Digital études pour L’Argus de l’assurance et Crédit agricole Assurances. Préoccupés, mais mal informés, c’est ce qui ressort également des résultats, puisque 57 % des personnes interrogées considèrent qu’elles ne disposent pas suffisamment d’informations sur la préparation de leur retraite.

En sachant que les CSP + (cadres, chefs d’entreprise…) et les séniors se sont en forte majorité déjà renseignés sur le sujet, a contrario des plus jeunes, et qu’ils ont privilégié les caisses de retraite pour le faire plutôt que des acteurs privés. Concernant ces derniers, les banques arrivent une nouvelle fois devant les assureurs comme source d’informations.

Pas très bien informés peut-être, mais pas ignares... Une majorité des personnes interrogées semble connaître les mécanismes de décote et de surcote, ainsi que celui de retraite à taux plein, qui interviennent dans le calcul des pensions. De même que 56 % des répondants se disent capables de faire la différence entre les possibles composantes d’une pension : retraite de base, retraite complémentaire, voire supplémentaire.

Partir à quel âge ?…

Pour autant, les réponses ne sont pas sans contradictions lorsqu’il s’agit d’aborder ce fameux départ à la retraite. Parmi ceux qui ont une idée sur la question, les Français envisagent plutôt une retraite à taux plein, ce qui exige d’avoir la durée d’assurance requise – 41 ans et six mois pour ceux qui sont nés en 1955, 1956 et 1957 avec une augmentation progressive pour atteindre 43 ans pour la génération 1973 – ou alors d’attendre 67 ans pour liquider sa pension. Or dans le même temps, nos concitoyens situent à une écrasante majorité (79 %) l’âge idéal de la retraite entre 50 et 62 ans. Un idéal qu’il sera d’autant plus difficile à réaliser que le gouvernement vient d’annoncer son projet de repousser l’âge légal de départ à la retraite à 63 ans, puis 65 ans.

La vision qu’ils ont de leur situation financière à la retraite n’est pas non plus sans contradiction. Une majorité des répondants s’avèrent pessimistes : 67 % d’entre eux estiment que leur retraite sera moins importante que prévue. Mais dans le même temps, ils sont quand même 45 % à considérer qu’ils toucheront l’équivalent de 75 % et plus de leur salaire. Ce qui peut paraître relativement optimiste. Le dernier rapport du Conseil d’orientation des retraites (COR), publié en septembre, confirme « une baisse des taux de remplacement, au fil des générations », avec des situations très disparates suivant les carrières et les revenus, bien évidemment. Selon les chiffres du COR, ce taux de remplacement a chuté de dix points, de 80 à 70 %, pour un non-cadre du privé entre la génération de 1940 et celle de 1960. Et pour un cadre, ce taux est plus proche des 50 %.

… et dans quelles conditions ?

Mais dans la grande majorité des cas, les Français attendent le dernier moment pour préparer leur retraite, et s’avèrent en la matière plus influencés par leur entourage que par un professionnel. Leur choix de complément de revenu privilégie l’assurance vie, d’autres offres d’épargne et les produits dédiés à la retraite, à l’image du PER, qui bénéficie d’une forte notoriété au sein de la population. Il est à noter que ce dernier arrive en tête, au coude à coude avec l’assurance vie, dans la catégorie des CSP+. De manière plus surprenante, l’achat de la résidence principale arrive en quatrième position dans les solutions retenues pour préparer sa retraite.