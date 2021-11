GPA : La 2ème vie des pièces automobiles

Nous proposons à nos clients détenteurs de tous types de véhicules une solution globale, nationale, efficace, et digitale en pointe sur les innovations technologiques et écologiques, pour leurs véhicules en perte totale ou en fin de vie, qui contribue à maîtriser leurs coûts (gardiennage, production et vente de PIEC, conditions d’achat de véhicules) et réaliser leurs promesses clients et RSE envers leurs parties prenantes.

Notre site industriel unique au monde, basé à Livron sur Drôme (26), produit et distribue chaque année aux réparateurs agréés par les compagnies d’assurance plus 100000 pièces auto et moto de réemploi, issues de l’économie circulaire.

