BabySafe Solutions propose la seule solution de prévoyance collective liée au handicap à la naissance : La « Garantie Déficience à La Naissance »

Fondée par une équipe de 3 professionnels aux compétences complémentaires : médecin, juriste, actuaire, BabySafe Solutions, société de courtage à mission, lance sur le marché de l’assurance collective, une innovation sociale et assurantielle, avec le concours de la Mutuelle Miltis et un pool de 3 réassureurs.

La naissance devient un risque assurable, une innovation majeure pour le secteur de l’Assurance collective et l’ensemble de la Société.



La mission de BabySafe Solutions est d’être la solution refuge de toutes les familles

affectées par la naissance d’un enfant porteur d’un handicap / déficience.

BabySafe Solutions a imaginé un environnement plus protecteur autour de ses

bénéficiaires, pour mieux les accompagner et les épauler au quotidien.

BabySafe Solutions propose une garantie clé en main à ses partenaires distributeurs :

Intégrée aux assurances collectives ou en contrat autonome,

En marque blanche,

Incluant l’ensemble des documents juridiques et commerciaux,

Intégrant un système d’information complet (tarificateur, gestion des contrats, outils de reporting avec extranet dédié et gestion des flux financiers)

La G.D.N permet aux distributeurs et employeurs de renforcer leur engagement dans l'Économie Sociale et Solidaire, d’enrichir leur politique RSE et d’affirmer leur impact social.

Pour plus d’informations, visitez notre site : www.babysafe.solutions ou contactez-nous à contact@babysafe.solutions



