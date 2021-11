Markel, assureur américain mondialement reconnu dans la couverture des risques d’entreprise, arrive enfin en France.

Ici, Markel vous présente leur « devis interactif » qui donne le stylo au courtier pour la souscription des risques RC Professionnelle, Cyber et Responsabilité des dirigeants.

Simplifier l’assurance, ce n’est pas seulement faciliter un processus de souscription ! Afin de répondre à cet objectif, Markel met un point d’honneur à concevoir des solutions

Notre mission est de vous montrer que l’assurance peut être facile dans tout ce que nous faisons. Et c’est aussi en proposant un contrat clair, des conditions transparentes, une couverture étendue et des garanties modulables qui répondent complètement à vos besoins, et à ceux de nos clients, que nous souhaitons vous appuyer au quotidien.

C’est avec cette philosophie que nous avons imaginé nos offre d’assurance responsabilité professionnelle, cyber et responsabilité des dirigeants. De l’auto-entrepreneur à la startup, en passant par des TPE/PME évoluant dans des sphères d’activité très diverses, nous proposons des garanties qui s’adaptent à tous les profils. Et parce que l'innovation fait partie de notre ADN, tous nos contrats Markel prévoient une clause dite « innovation ». Concrètement, nos clients bénéficient automatiquement des conditions les plus avantageuses, y compris pour les contrats en cours, dès l’instant où elles sont publiées sur notre site internet.





Description des activités



Markel est une compagnie d'assurance fondée sur des valeurs familiales qui sont toujours fondamentales pour nous. Notre mission est de cultiver la proximité avec nos partenaires.



Fondée en 1930 aux Etats Unis, nous souhaitons désormais mettre notre savoir-faire historique, notre expertise mondialement reconnue et notre capacité à innover au service des intermédiaires en assurance français.



Quelques chiffres pour vous convaincre de notre solidité ? En 2021, Markel a enregistré 9,8 milliards de dollars de primes et vendu 3,8 millions de contrats d'assurance l’an dernier. Et ce sont surtout 4.300 collaborateurs qui œuvrent chaque jour pour répondre à vos besoins !

