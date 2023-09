Courtage : la bataille des frais et des rémunérations est engagée !

Les coûts et les rémunérations sont dans le collimateur des pouvoirs publics. Ce n'est pas nouveau, mais le niveau de pression vient de monter sensiblement. La doctrine de l'ACPR annonce un net rappel à la règle et la Retail Investment Strategy (RIS) risque de mettre à mal bien des modèles économiques, souligne le président du think tank Medi Henri Debruyne.