Assurance de biens personnels : c’est le moment ou jamais d’ouvrir votre Parachut !

La crise sanitaire de la Covid_19 a bouleversé nos habitudes et nos rythmes de vie. Lors du premier confinement, parents et enfants ont découvert les joies du télétravail et de l’école à la maison. Nombre d’entre eux se sont alors aperçus que leur cellule familiale n’était pas suffisamment équipée au regard de la multiplication des usages. Et puis, il y a tous ceux qui ont succombé aux sirènes de l’achat plaisir. Quoi de plus normal en cette période de crise où chacun de nous a besoin de se faciliter la vie et de se réconforter.

Même en plein confinement, les Français continuent de s’équiper

Ainsi, d’après une étude Happydemics/DigitalKeys, même éloignés physiquement des magasins, les Français ont continué d’acheter des biens d’équipement. 3 Français sur 10 ont ainsi investi au moins dans un bien durant ce confinement (robot de cuisine, trottinettes électriques, vélo d’appartement connecté…). Et, sans grande surprise, ce sont les équipements multimédias (ordinateurs, tablettes, smartphones) qui arrivent très largement en tête de ce classement.

L’étude pointe par ailleurs que les ruraux et les plus jeunes ont été particulièrement enclins à s’équiper n’hésitant pas, dans un tiers des cas, à dépenser plus de 400 €. Des achats importants à la durée de vie incertaine comme le rappelle Thomas Provost, directeur général chaz Advise Assurance : « On parle beaucoup d’obsolescence programmée, mais il ne faut pas oublier que les risques nous entourent. Il y a la casse, la panne, l’oxydation, mais encore le vol ou la perte. Aujourd’hui, dans nos smartphones il y a toute notre vie ! »

Les biens personnels, c’est plus que du matériel

D’où l’idée de l’assureur Advise de se positionner sur le credo du « life style insurance » en lançant une offre dédiée aux objets personnels de valeur. « Les Français assurent principalement leur smartphone auprès de leur distributeur, » explique ainsi Thomas Provost. « Le coût est souvent important, ne s’applique qu’à un seul produit, les garanties limitées et il n’est pas évident de dénoncer son contrat. Notre idée, c’est de proposer un seul Parachut pour tous vos appareils, qu’ils soient reconditionnés ou que vous veniez de les acheter. »

Advise révolutionne les codes de l’assurance avec Parachut. Son abonnement unique et plafonné à 19,99 € permet, en effet, de couvrir pas moins de 300 objets dans des univers aussi variés que le multimédia, les équipements domestiques, sportifs, le jardin et le bricolage ou encore les appareils de santé et de beauté. Le tout pour un montant garanti maximal de 3 000 €. « Même les appareils achetés dans les trois dernières années peuvent être assurés et le restent durant toute la vie de votre contrat et pas uniquement à votre domicile, » ajoute Thomas Provost.

La smart assurance du quotidien

L’accès à Parachut se fait grâce à une plateforme digitale. L’utilisation se veut intuitive pour simplifier l’expérience utilisateur. « Le client à accès à un espace personnel, » explique Thomas Provost. « Il a ainsi accès à son contrat qu’il peut modifier et signer électroniquement et peut, à tout moment, enregistrer les références des produits qui lui appartiennent. » La liste des objets n’est donc pas figée dans le marbre. Elle peut être saisonnière. L’assuré, lui, est libre de résilier son contrat quand il le souhaite puisque le contrat est mensuel et sans engagements.

Pour autant, Parachut est-elle une bonne formule ? « Ce n’est pas moi qui vais vous dire le contraire, » s’amuse Thomas Provost. « Notre ambition c’est d’offrir une solution simple, modulable, rapide et qui corresponde aux attentes de nos clients. » Vous pouvez déclarer votre sinistre 24 h/24 et 7j/7. Le délai de prise en charge, lui, est inférieur à 48 H, et sous 5 jours, le client reçoit son équipement réparé, remplacé ou un virement bancaire. Advise s’inscrit également dans une démarche responsable. « À chaque fois que c’est possible, nous favorisons la réparation. Le remplacement ou le remboursement n’arrivent qu’en dernier recours. » Enfin, un programme de fidélité permet de bénéficier de réduction loisirs, high-tech, tourisme ou culture.

