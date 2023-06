Changer d'assurance emprunteur, une opportunité qui séduit (étude Argus - April)

Depuis plus de dix ans, les textes législatifs se succèdent afin de battre en brèche le quasi-monopole des bancassureurs sur l'assurance emprunteur. La loi Lagarde de 2010 a ouvert la possibilité aux emprunteurs de choisir un autre contrat que celui proposé par leur banque. Selon l'étude réalisée par L'Argus de l'assurance et April, pas moins de 81% des personnes qui détiennent ou envisagent de souscrire un crédit immobilier connaissent ce dispositif de délégation.

Mais au regard des difficultés rencontrées pour faire jouer cette option, les pouvoirs publics ont également œuvré pour favoriser le changement d'assurance en cours de prêt.

Retard sur le stock

Dernière évolution en date, la loi Lemoine, qui est entrée en vigueur au 1er juin 2022 - pour les nouvelles souscriptions - et au 1er septembre 2022 - pour les anciennes. Ce texte, porté par la députée Renaissance de Seine-et-Marne, Patricia Lemoine, modifie en profondeur la réglementation en emprunteur en introduisant la résiliation à tout moment des contrats et en supprimant le questionnaire médical pour les prêts inférieurs ou égaux à 200 000 € remboursés avant 60 ans. Quelques douze mois plus tard, l'information n'est visiblement pas encore totalement passée. L'étude L'Argus de l'assurance et April révèle que 42 % des bénéficiaires d'un crédit immobilier méconnaissent les dispositions de ce texte majeur. La proportion s'avère encore plus élevée (47 %) parmi ceux qui envisagent de souscrire un prêt pour devenir propriétaire de leur logement.

La loi Lemoine impose pourtant aux établissements de crédit d'informer chaque année les emprunteurs sur leur droit à résiliation. Or selon notre sondage, l'obligation s'avère d'autant plus respectée que le prêta été souscrit récemment : près des deux tiers des personnes détenant un crédit depuis moins d'un an disent avoir été informées par leur banque du droit à changer d'assurance, alors qu'elles ne sont que 35 % à l'avoir été parmi celles détenant un prêt depuis cinq à dix ans. Est-ce que certaines banques ont décidé de limiter cette obligation à leurs nouveaux clients... ou est-ce qu'elles n'ont pas encore eu le temps d'informer leurs emprunteurs en portefeuille - la loi étant très récente ?

Des difficultés d'application

Le point sera sûrement abordé dans le bilan de cette loi que doit réaliser, l'année prochaine, le Comité consultatif du secteur financier (CCSF). Comme le seront également les éventuels problèmes rencontrés par les assurés lors du changement de leur contrat d'assurance. Interrogés sur ces obstacles dans l'étude L'Argus de l'assurance et April, les Français citent, en premier lieu (20 %), « La difficulté des démarches administratives », suivie de près (18 %) par « L'absence de réponse de la banque ». La loi Lemoine, qui encadre ce délai de réponse, doit normalement faire cesser la pratique, mais toutes les banques seraient loin de s'y conformer selon l'Apcade, association qui réunit les assureurs alternatifs.

In fine, seulement 21 % des emprunteurs ont changé leur contrat d'assurance. Et qu'ils l'aient déjà fait ou qu'ils envisagent de le faire, la motivation première (65 %) pour franchir le pas est le bénéfice financier et la réduction du coût du crédit immobilier. Un objectif visiblement atteint, puisque 92 % des emprunteurs ayant finalement résilié leur contrat pour en souscrire un autre se déclarent satisfaits de l'opération.