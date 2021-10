Emprunteur : améliorons l'accès à l'assurance après un cancer du sein [Tribune]

Si on guérit de mieux en mieux du cancer du sein, l'accès à l'assurance emprunteur pour les femmes en rémission reste difficile. Le réassureur SCOR a donc mis au point un calculateur du risque de récidive "Vitae Breast Cancer". Les explications de Laurent Rousseau, directeur général de SCOR, et Manuel Plisson, head of biometric risk modelling and inclusive underwriting.