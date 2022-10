Emprunteur : le coup de semonce de l’EIOPA contre les bancassureurs

L'EIOPA alerte les assureurs et les banques sur le niveau de leurs marges et les conflits d'intérêts liés à la vente de contrats d'assurance emprunteur combinée aux crédits immobiliers.

Le régulateur européen publie un avertissement à destination des banques et des assureurs sur le niveau des commissions et les possibles conflits d’intérêt liés à la vente conjointe de produits d’assurance et de crédit.