Présidentielle 2022 : Valérie Pécresse veut faciliter l’accès des malades à l’assurance emprunteur

La candidate Les Républicains souhaite reproduire à l’échelle de la France un dispositif qu’elle a mis en place dans la région Ile de France. Une dizaine de banques, assureurs et courtiers en sont partenaires depuis l’été 2020.

Ces dernières continuent malgré tout de rencontrer de grandes difficultés pour s’assurer à un tarif qui ne soit pas prohibitif - pour les femmes en rémission d’un cancer, les surprimes peuvent atteindre 300% - quand elles ne sont pas confrontées à des refus d’assurance ou des exclusions de garantie. Un débat dont se sont d’ailleurs emparés les sénateurs LR dans le cadre de l’examen de la proposition de loi de la députée Agir Patricia Lemoine pour « un accès plus juste au marché de l’assurance emprunteur ».

Permettre aux séropositifs, aux personnes ayant souffert d’un cancer ou atteintes d’une maladie chronique d’accéder à la propriété sans être pénalisées par le coût de leur assurance emprunteur : c’est ce que souhaite la candidate Les Républicains à l’élection présidentielle Valérie Pécresse. La proposition de celle qui incarne « la droite libérale mais sociale » est inspirée d’un dispositif expérimenté depuis deux ans dans la région Ile de France qu’elle préside. Il vise à pallier les insuffisances de la convention AERAS (S'Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé), adoptée en 2006 afin de favoriser l’accès des personnes présentant un risque aggravé de santé à l’assurance emprunteur.

