Assurance vie : comment trouver le meilleur contrat en 2022 ?

L’assurance vie est le placement favori des Français en termes d’encours (près de 2000 milliards d’euros), loin devant le livret A. Ce dispositif d’épargne est privilégié en raison de sa fiscalité attractive et de la protection qu'il offre en cas de décès de son souscripteur. Pour les versements réalisés avant les 70 ans du souscripteur, en cas de décès de ce dernier, les bénéficiaires désignés du contrat bénéficient d’un abattement de 152 500 euros chacun sur l’assiette taxable à l’impôt sur les successions.

L’assurance vie offre donc une double casquette : il s’agit tout autant d’un dispositif d’épargne que d’un outil pour assurer une sécurité financière à ses proches en cas de décès. Le souscripteur peut placer son capital sur le contrat pour le faire fructifier et le consommer ultérieurement, ou ne pas y toucher et le transmettre dans des conditions fiscales avantageuses aux bénéficiaires désignés (lesquels ne sont pas nécessairement les héritiers en ligne directe).

Si tous les contrats offrent le même cadre fiscal avantageux pour capitaliser et lors de la succession, cela ne signifie pas pour autant que tous les contrats se valent. Au contraire, sur le volet épargne, il existe de grandes disparités entre les contrats commercialisés, aussi bien en termes de qualité des supports d’investissement qu’en termes de frais ou encore des options de gestions proposées. Cet article liste les points à savoir pour choisir la meilleure assurance vie en 2022.

Le fonds euro en baisse

Dans le courant du 1er trimestre, les épargnants auront connaissance des performances des fonds euros sur l’année écoulée. Les assureurs et les courtiers communiquent alors les chiffres définitifs aux assurés, et les gains sont versés sur les contrats d’assurance vie.

C’est souvent à cette occasion que les épargnants prennent le temps de gérer leur épargne et de comparer les performances de leur assurance vie vis-à-vis des performances des autres contrats du marché.

Pour 2022, la performance moyenne des fonds euro devrait s’établir autour de 1 % brut. Mais comme chaque année, on devrait observer de fortes disparités entre les fonds euros. Elles vont du simple au double selon les fonds ! Ces différences de performance s’expliquent en raison de la nature des titres sélectionnés par les assureurs, mais elles dépendent également de la politique de distribution ou non des gains réalisés. En effet, les assureurs peuvent faire le choix de ne pas distribuer une part de participation aux bénéfices (PPB). Ils ont même désormais la possibilité d’intégrer cette provision dans le calcul de leurs fonds propres afin de renforcer leur ratio de solvabilité.

Comparer les contrats avec comme seul critère la performance du fonds euro est une approche beaucoup trop restrictive. Presque tous les contrats d'assurance vie sont désormais multisupport. De fait, la performance d’une assurance vie ne dépendra pas seulement de celle du fonds euros, mais aussi et surtout de celles des supports placés en unités de compte.

Meilleure assurance vie : diversifier sur des supports en unités de compte performants

Sans surprise, les fonds euros devraient afficher des performances en retrait par rapport à ceux constatés l'année précédente. C’est l’occasion pour les épargnants de diversifier leur capital sur des supports plus rémunérateurs. Ce processus de réallocation des encours vers les unités de compte (UC) au détriment des fonds euros est en cours. Même si les fonds euros représentent encore une large majorité du total des encours en assurance vie, la part investie en unités de compte ne cesse de croître.

Pour trouver la meilleure assurance vie, il est donc essentiel de regarder ce que propose le contrat du côté des unités de compte. Les unités de compte correspondent à l'ensemble des supports autres que le fonds euro que l’assuré peut loger au sein de son contrat.

Certaines banques référencent quelques dizaines de supports en unités de compte tandis que certains courtiers donnent accès à plus de mille supports. Au-delà de la quantité, les épargnants doivent également être attentifs à la qualité des supports.

Certains contrats fonctionnement en architecture fermée, cela signifie qu’ils ne donnent accès qu’à des supports maison. Les supports maison sont des fonds gérés par une filiale de l’établissement commercialisant le contrat. Les épargnants ont intérêt à préférer les contrats en architecture ouverte pour accéder à un choix beaucoup plus large de fonds.

Pour évaluer la qualité d’un fonds, les épargnants peuvent regarder son historique de performance sur 5 à 10 ans. En ayant toutefois à l’esprit que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Ainsi, le choix d’un fonds plutôt qu’un autre repose généralement sur la confiance que l’on accorde à ses gestionnaires. Les épargnants peinent souvent à s’y retrouver parmi les fonds disponibles, mais il est possible d’opter pour une gestion pilotée, en déléguant la gestion du contrat et l’allocation du capital.

Une alternative aux fonds de gestion classique connaît un fort engouement depuis quelques années : les fonds indiciels au format ETF (Exchange-Traded Funds). Ces fonds cotés en bourse se donnent pour objectif de répliquer fidèlement la performance d’un indice de référence (CAC 40, STOXX Europe 600, S&P 500, etc.). Le point fort de ces fonds est d’afficher des frais de gestion très réduits, ils sont inférieurs à 0,50 % par an contre près de 2 % pour les fonds de gestion classiques. Ces frais bas représentent un gros avantage pour les épargnants, les fonds indiciels affichent d’excellentes historiques de performances nettes de frais.

Ne pas se laisser abuser par le jargon des professionnels

Méfiez-vous des contrats présentés comme haut de gamme. Ce qualificatif commercial ne garantit en rien les qualités du contrat. Certains conseillers usent et abusent de qualificatifs trompeurs pour faire souscrire des contrats, qui indépendamment de leurs caractéristiques intrinsèques, sont chargés de frais à la souscription.

Les frais de versement et les frais de gestion du contrat constituent 2 critères majeurs pour évaluer la qualité d’un contrat.

Les meilleures assurances vie en ligne sont sans frais de versement. Tandis que les conseillers en gestion de patrimoine et les banques traditionnelles prélèvent généralement des frais sur versement. Ceci dit, il est possible de négocier ces frais, notamment si vous versez un capital important.

Les frais de gestion sont prélevés annuellement sur le contrat. Ces frais représentent un pourcentage de l’encours investi. Les frais de gestion en unités de compte s’établissent en moyenne à 0,75 % par an, mais là encore il existe de fortes disparités selon les contrats. Les frais de gestion en unités de compte tombent à 0,50 % pour les meilleures assurances vie, et montent à près de 1 % pour les contrats les moins attractifs.

En synthèse, la meilleure assurance vie doit à la fois permettre l’accès à des supports en unités de compte performants et proposer des frais réduits. Cette combinaison est la formule gagnante pour faire fructifier son épargne en assurance vie. La performance du fonds euro reste également un point à surveiller pour les épargnants souhaitant sécuriser l’essentiel de leur capital, au détriment de la performance. Les fonds euros peinent désormais à compenser l’inflation, il ne s’agit pas d’un support adéquat pour faire fructifier son épargne sur le long terme.

Contenu proposé par Avenue des Investisseurs