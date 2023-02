Comment fonctionne le portage salarial ?

Piqûre de rappel concernant le portage salarial

Si vous souhaitez créer votre activité, le portage salarial vous permettra d’atteindre votre objectif. En effet, vous bénéficiez du statut de salarié, mais vous conservez votre indépendance dans le choix des clients. Mise en place en 1980, cette mesure a rapidement connu le succès. Le portage salarial s’est ensuite fortement popularisé à partir des années 2000. Même si des mesures législatives ont modifié le statut, le principe de base reste le même, c’est-à-dire de bénéficier d’un emploi indépendant en travaillant sous le statut de salarié.

Il faut également savoir que le portage salarial s’adresse à un public très large. En effet, il concerne n’importe quelle personne souhaitant développer une activité professionnelle de manière indépendante, tout en profitant du régime de salarié. Un grand nombre de métiers sont donc compatibles, comme les chefs de projet, les ingénieurs, les consultants, les cadres, les métiers du digital et du Web, de la finance ou encore de la gestion. Pour en savoir plus, le guide du portage salarial sera incontournable afin de suivre pas à pas les étapes pour adopter ce statut.

Le principe de fonctionnement du portage salarial

En premier lieu, le salarié porté se met en relation avec un client potentiel. À partir de là commence la phase de négociation commerciale dans le but d’établir un tarif d’intervention et de qualifier la prestation et la durée de celle-ci. Puis, un contrat de travail est alors mis en place entre l’indépendant et son client. Une fois les modalités administratives définies, le salarié porté effectuera le travail en respectant le cahier des charges défini. Mais la particularité du portage salarial repose sur un allégement substantiel de la partie administrative.

En effet, la société de portage s’occupe intégralement de cet aspect à la place du consultant. Donc, elle encaisse les honoraires pour ensuite reverser un pourcentage au salarié porté. De plus, l’entreprise déclare les charges sociales, s’occupe des factures d’intervention et de toutes les tâches administratives énergivores. Résultat : le salarié porté se consacre entièrement à son métier, tout en conservant son autonomie.

Quelle est la rémunération d’un formateur ou d’un consultant en portage salarial ?

Le chiffre d’affaires que vous réalisez sera directement encaissé par la société de portage. Ensuite, un pourcentage vous sera alors reversé sous la forme d’un salaire. En effet, vous ne touchez pas l’intégralité de votre chiffre d’affaires, car une commission sera automatiquement prise afin de payer les charges sociales et pour la gestion administrative. Vous recevez donc à la fin du mois une fiche de paie. Il vous appartient de négocier en conséquence les honoraires avec vos clients.

Mais il faut prendre en compte que vous recevez environ 50 % de votre chiffre d’affaires hors taxes. En effet, impossible de faire l’impasse sur les frais de gestion, sur les charges patronales et sur les cotisations salariales. Cependant, les bénéfices sont nombreux, car vous n’avez pas à vous soucier de la partie administrative. Le portage salarial est également une activité protectrice, car vous disposez du statut de salarié et donc vous dépendez de la Sécurité sociale.

La responsabilité civile professionnelle en portage salarial

La société de portage devra impérativement disposer d’une assurance responsabilité civile professionnelle (RCP). Ainsi, vous bénéficiez d’une protection juridique contre un éventuel préjudice pouvant se produire au cours de votre mission. La couverture s’applique aussi bien sur les dommages corporels que sur les dommages immatériels et matériels. Ainsi, l’assurance responsabilité civile professionnelle indemnise la victime en prenant en charge les conséquences financières suite à votre erreur.

La souscription à l’assurance RCP s’effectue par l’entreprise de portage. De ce fait, vous n’avez pas besoin de souscrire vous-même à cette assurance. Si jamais vous causez un préjudice dans le cadre de votre mission, l’assurance RCP de l’entreprise de portage en assumera la responsabilité juridique.

Prendre tous les renseignements au préalable

Si vous êtes intéressé par le portage salarial, prenez immédiatement tous les renseignements avant de vous engager. En effet, il existe de nombreuses disparités entre les entreprises de portage, ce qui nécessite un temps de réflexion avant de prendre votre décision finale.



Contenu proposé par ITG