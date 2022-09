HCR : Klesia et Malakoff Humanis perdent patience sur la gestion

Klesia et Malakoff Humanis revendiquent assurer la couverture santé de 85% des entreprises de la branche des hôtels, cafés et restaurants.

Les deux principaux assureurs du régime santé de la branche des hôtels, cafés et restaurants ont décidé de changer de gestionnaire.

Décidément, il se passe toujours quelque chose au sein du régime santé de la branche des hôtels, cafés et restaurants. En plein de milieu de l’été, l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (Umih) et le Groupement national des [...]