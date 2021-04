IARD, comment réussir votre projet d'externalisation ?

L’offre de valeur de Tessi apportée aux assureurs est crédibilisée par son double savoir-faire, technologique et industriel, dans la gestion ainsi que dans la relation client.

La promesse de Tessi ? Permettre à ses clients de générer rapidement des gains

qualitatifs sur l’expérience client digitale, et des gains quantitatifs sur les coûts de

fonctionnement et de transformation.

La relation client au cœur du projet

La stratégie de concentration des métiers sur des sites de relation client dédiés mise en place au sein du groupe Tessi apporte l’agilité nécessaire à un suivi client qualitatif. Les assurés bénéficient de l’approche métier intégrée de Tessi, pour qui la relation client est au cœur du projet.

Tous les téléopérateurs sont formés aux métiers de l’assurance et évoluent au quotidien dans un environnement assurantiel. Cela permet notamment la gestion d’interactions multicanales avec les assurés. Ce contexte favorise la prise en charge d’actes métiers, plus ou moins complexes, tout en bonifiant les heures creuses et en fluidifiant le

parcours client.

Le groupe Tessi intègre également des dispositifs near shore ou off shore, ce qui permet de valoriser encore le projet d’externalisation.

Les flux entrants, vecteurs de productivité et d’innovation

Tessi ne cesse d’innover pour mieux servir ses clients assureurs. Ainsi, le groupe investit fortement dans les technologies d’extraction automatique de données par l’IA ainsi que dans le Machine Learning. L’objectif est de proposer un socle unique agrégeant :

dématérialisation et capture multicanale de flux (mail, portail d’entrée en relation) ;

reconnaissance automatique des documents IARD ;

GED et archivage électronique à valeur probatoire ;

case management.

Cette plateforme, unique sur le marché, est un hub de services digitaux conçu pour

favoriser l’interopérabilité avec des services connexes clés, tels que la signature

électronique, le contrôle de pièces automatisé et l’intégration avec les principaux outils de CRM du marché.

Ainsi, les assureurs gagnent en productivité grâce à l’optimisation des traitements par le numérique de toutes les informations assurantielles, notamment en s’appuyant sur :

l’interfaçage avec les systèmes de gestion back-office ou de gestion de relation client (via la génération de flux métiers) ;

l’indexation et le typage automatiques ;

l’archivage intelligent dans un système de GED à valeur probatoire ;

le pilotage de l’activité pour garantir le respect des SLA et monitorer la performance de la gestion.

Garantir l’agilité dans la gestion de sinistres

Nos prestations en matière d’externalisation de back-office répondent à un double

objectif, permettre aux assureurs de réduire leurs coûts de fonctionnement, tout en gagnant en agilité.

Fort de son savoir-faire industriel, le groupe Tessi est en mesure d’accompagner les

assureurs sur tout type d’opération dans la gestion de sinistres :

ponctuelle (pic d’activité, remédiation, événement climatique…) ;

périodique (terme, inventaire…) ;

récurrente (mise à disposition d’un plateau de gestion additionnel).

Pour assurer cette agilité, Tessi s’appuie sur un maillage géographique important. Nos équipes spécialisées ‒ et régulièrement formées ‒ dans le domaine assurantiel

garantissent la qualité des prestations et l’adaptabilité aux différentes missions confiées.

La communication sortante, outil de fidélisation

Dans un contexte concurrentiel accru, l’assureur met en place une stratégie de

communication qui lui est propre. Face aux enjeux majeurs de fidélisation client et aux attentes très fortes liées aux évolutions technologiques, les opérateurs industriels, tels que Tessi, sont des partenaires clés et des vecteurs de simplification à cet égard.

À travers ses plateformes dédiées aux métiers de l’IARD, Tessi permet aux assureurs de piloter efficacement leur stratégie de communication tout en maîtrisant les coûts liés à la production et à la diffusion multicanale de tous types de communications :

courrier égrené, courrier de gestion, envoi simple ou recommandé, papier, e-mailing, SMS, lettre recommandée électronique…

Le groupe Tessi, 50 ans de savoir-faire dans le traitement de vos flux métiers

Fondé en 1971, Tessi compte plus de 11 000 collaborateurs investis quotidiennement pour assurer la meilleure qualité de service à ses clients.

En 2021, pour la seconde année consécutive, Tessi est classé n°1 des opérateurs de Business Process Services par le cabinet Markess by Exaegis, dans le cadre de son benchmark annuel du secteur de la gestion des processus documentaires et métiers.

Cette reconnaissance se traduit dans le domaine assurantiel par une coopération avec 200 groupes d’assurance à travers nos différentes offres.

Contenu proposé par Tessi