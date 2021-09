Journées du courtage 2021 : non à la « grande Sécu » !

A sept mois de la présidentielle, le ton de la campagne est déjà donné. Un certain nombre de projets de réformes concernant le secteur de l’assurance devrait être au cœur des débats. Parmi ceux-ci, le projet dit de « Grande Sécu », porté notamment par l’actuel ministre de la Santé et des solidarités Olivier Véran, inquiète particulièrement la profession. «La nationalisation des complémentaires santé est une folie ! », a martelé le PDG de Aon France Robert Leblanc à la tribune des Journées du courtage organisées par l’Argus de l’assurance ce mercredi 14 septembre. Et d’ajouter, ironique : « Si tout intégrer dans l’Etat était la meilleure solution, l’URSS aurait connu un autre sort ». « Nous avons aujourd’hui un système concurrentiel qui fonctionne. Il y a des sujets où nous préférons l’attentisme à l’agitation politique », a-t-il ajouté.

