L'art de bien comparer les assurances vie

Pourquoi bien comparer les assurances vie est si important ?

Placement préféré des Français, avec plus de 50 millions de contrats ouverts, l'assurance vie est sur tous les fronts : préparation de la retraite, étude des enfants, apports immobiliers, etc. Les projets ne manquent pas !

Mais avec des centaines de contrats sur le marché, le risque de choisir une assurance vie chargée en frais et avec des supports peu adaptés à sa situation est très réel. Dans ces conditions, pour trouver la perle rare, la seule solution consiste à utiliser un comparatif d'assurances vie.

Mais attention, un simple classement n'est généralement pas une garantie de résultats. Pourquoi ? Du fait de sa souplesse d'utilisation, l'assurance vie répond à tous les profils d'investisseurs, comme :

Les plus prudents, en recherche de sécurité et de rendement avec les fonds en euros

Les amateurs de pierre, sous forme de SCPI, SCI ou encore OPCI

Les adeptes de la gestion passive, à travers l'emploi des ETF

Les boursicoteurs, qui veulent des titres vifs

Les débutants, qui souhaitent faire confiance à une gestion pilotée

Par conséquent, pour choisir l'assurance vie la plus performante, comparer les contrats doit se faire par catégorie. Par exemple, un investisseur prudent en fonds en euros sera beaucoup plus sensible à des critères comme les performances passées, les conditions d'accessibilité ou l'éventuelle présence d'un bonus de rendement plutôt qu'à une gestion pilotée à bas prix avec des ETF. Chaque catégorie se doit d'avoir ses propres critères !

Un critère universel : la chasse aux frais

Difficile de parler de comparaison d'assurances vie sans mentionner les frais des contrats. En effet, ceux-ci doivent être considérés comme autant d'obstacles entravant vos performances futures. De plus, l'investissement est une discipline qui doit s'apprécier sur le long terme, en laissant notamment le temps aux intérêts composés de marcher à plein régime.

Conclusion logique ? Sur la durée, une petite optimisation des frais au départ peut facilement se traduire en milliers d'euros à l'arrivée, ce qui souligne une nouvelle fois la nécessité de comprendre et de comparer les nombreuses lignes de frais présentes avant de s'engager.

Meilleure assurance vie : le portrait-robot

En prenant en compte tous ces paramètres, est-il néanmoins possible d'identifier quelle serait la meilleure assurance vie du marché ? À n'en pas douter, pour cet exercice, la polyvalence du contrat serait le critère le plus déterminant.

En effet, il faudrait que l'heureuse élue puisse répondre efficacement à un maximum de profils, des investisseurs les plus prudents aux plus opportunistes, tout en limitant les frais et en proposant des fonctionnalités avancées. Fort heureusement, certaines assurances vie se rapprochent de ce cahier des charges ...

De quoi donc séduire de nombreux investisseurs, même si comme vous l'avez compris, certaines assurances vie spécialisées (ETF, immobilier, etc.) ne peuvent pas être laissées de côté selon la stratégie envisagée.

Contenu proposé par Nextbanq