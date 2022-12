Pourquoi opter pour une Assurance Protection Juridique ?

Qu’est-ce que la protection juridique ?

Quel que soit le type d’un litige, ce dernier peut malheureusement donner suite à une procédure judiciaire. Dans ce cas, la présence d’un avocat vous permet de défendre au mieux vos intérêts devant la cour. Habilité à plaider devant cette dernière, ce technicien du droit vous accompagne dans toutes les phases de votre affaire, et vous permet d’être bien représenté et défendu. Vous obtenez ainsi vos chances d’avoir gain de cause. Au-delà du litige, la protection juridique vous donne accès aux conseils d’un avocat pour la rédaction de vos contrats ou de vos statuts. Son intervention est d’autant plus importante que la complexité des lois et procédures, ainsi que la technicité des règlements tendent à s'accroître.

Bon à savoir : établissement citoyen de proximité, La Banque Postale propose une solution concrète pour bénéficier de l’accompagnement juridique nécessaire face aux litiges du quotidien, personnel, familial ou au travail.

Dans quels types d’assurances peut-on retrouver la protection juridique ?

Parfois intégrée dans l’assurance habitation ou l’assurance auto, la protection juridique peut aussi être souscrite en tant que telle. Attention, lorsqu’elle s’applique à l’assurance multirisque habitation ou l’assurance auto, la garantie en protection juridique ne pourra être activée que dans le champ d’application de ces dernières.

On notera aussi que la protection juridique est fréquemment incluse dans certains contrats de cartes bancaires. Le bénéficiaire de ce type de protection juridique a tout intérêt à vérifier l’étendue de la couverture octroyée avant de faire le choix de se reposer sur ce seul contrat.

La prévoyance impose néanmoins d'envisager un contrat spécifique. Une assurance protection juridique adaptée à votre situation personnelle, familiale ou professionnelle vous permet de bénéficier d’une couverture plus complète et adaptée à vos besoins. Au-delà des garanties proposées, le plafond annuel de prise en charge des frais de justice est un critère important de sélection.

Combien coûte une assurance protection juridique ?

Le coût d’une assurance de protection juridique varie selon l’étendue des garanties proposées et la politique tarifaire de l’établissement choisi. Comptez de 70 à 200 €/an pour cette assurance très utile pour faire face à des frais de justice qui, en France, peuvent être très élevés !

