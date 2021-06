Argus d'Or 2021 : assurance de personnes, santé et prévoyance collectives

Le gagnant : AG2R La Mondiale, informer sur la portabilité

Mis en place en décembre 2020, le service Port@bilité+ consiste à identifier les salariés licenciés via les données de la DSN, de les contacter par courrier, mail et / ou téléphone afin de les informer sur leurs droits à la portabilité santé et / ou prévoyance, leur proposer un accompagnement gratuit avec bilan [...]