Le chômage des chefs d'entreprise au plus bas depuis 35 ans

L’association GSC (Garantie Sociale du Chef d’entreprise) et la société Altares ont dévoilé, ce mardi 15 mars, la dernière édition de leur étude annuelle sur la perte d’emploi des entrepreneurs.

28 835 femmes et hommes chefs d’entreprises ont perdu leur activité professionnelle en 2021. Un chiffre en baisse de 13,1% par rapport à 2020. C’est l’un des principaux constats de la 6ème édition de l’Observatoire de l’emploi des entrepreneurs, publié ce mardi 15 mars et réalisé par la société Altares et l’association GSC. Cette dernière assure un revenu à l'entrepreneur lorsque celui-ci se retrouve sans activité.

[...]