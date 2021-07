Protection sociale : Klesia-Generali, les dessous d'un partenariat inédit

Jean-Laurent Granier et Christian Schmidt de la Brélie, respectivement PDG de Generali France et directeur général de Klesia.

Le groupe de protection sociale Klesia et la compagnie Generali ont renforcé leurs liens en 2020 par un partenariat stratégique de réassurance et la mise en commun de moyens sur la santé et la prévoyance collectives. Leurs dirigeants reviennent sur cette alliance d’un nouveau genre.