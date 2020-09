Reavie : rendez-vous à Cannes

La 31ème édition du rendez-vous international des assureurs et réassureurs vie et de personnes se tiendra du 7 au 9 octobre à Cannes.

Après les Journées du courtage, c’est un autre rendez-vous annuel majeur pour la profession qui se prépare : Reavie. Le congrès des assureurs et réassureurs de personnes se tiendra comme il est de tradition à Cannes, du mercredi 7 au vendredi 9 octobre. Et là comme pour l’édition 2020 des JDC, le nombre des inscrits à Reavie démontre que l’événement est attendu par les professionnels de l’assurance de personnes. Il est vrai que les sujets métiers et réglementaires ne manquent pas en cet automne, si l’on pense notamment aux annonces récentes sur la taxation des assureurs complémentaires. Des points qui ne manqueront pas d’être abordés dans les ateliers et la conférence des présidents des fédérations professionnelles.

Engagements de sécurité

L’organisation de l’événement a bien évidemment intégré le contexte de crise sanitaire. Les organisateurs ont pris une série d’engagements afin d’assurer la tenue de la manifestation en toute sécurité. Des espaces supplémentaires ont notamment été alloués pour favoriser les échanges. Et le congrès marque une nouvelle fois sa volonté d’être en prise directe avec l’actualité puisque c’est Arnaud Fontanet, directeur de l’Unité épidémiologie des maladies émergentes de l’Institut Pasteur et membre du désormais célèbre comité scientifique du Covid-19 qui viendra clore les travaux de ce Reavie 2020.