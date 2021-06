Rendez-vous à Cannes pour la 31ème édition de Reavie

12 ateliers et 2 plénières au programme

Entre incertitudes autour de la crise sanitaire, réévaluation évoquée de la taxe sur les complémentaires et reprise potentielle des réformes de la retraite et du grand-âge, c’est dans un contexte plus riche que jamais que se tiendra la 31ème édition du congrès Reavie. Pour décrypter ces enjeux, les membres de l’Association ont préparé douze ateliers. Prévention en entreprise, mesure et sélection des risques, santé numérique, prévention de la perte d’autonomie,.. : près de 40 intervenants sont attendus à la tribune du congrès pour débattre des grandes tendances de l'assurance de personnes.

Du côté des plénières, dirigeants du marché et présidents des fédérations reviendront également sur cette actualité brûlante. Le jeudi soir, Sophie Elkrief, directrice générale du Groupe Aésio, Tanguy Polet, directeur général de Swisslife France, et Christian Schmidt de la Brélie, directeur général de Klésia, échangeront autour du thème « Assureur de personnes : quelle responsabilité sociétale ? », retenu pour la première plénière de cette édition 2021. Quant au vendredi, les présidents du CTIP, de la FFA et de la Mutualité Française répondront aux questions de François Limoge et d’Henri Laurent sur l'actualité réglementaire.

Rendez-vous et networking assurés

Les rencontres d’affaires seront comme toujours au cœur de Reavie. L’accueil du congrès a été repensé cette année. Ainsi, plus de 800 m² d’espaces seront disponibles au rez-de-chaussée et au 1er étage de l’hôtel et dédiés à l’organisation de rendez-vous. Et puis, cette année encore, les moments de convivialité ne manqueront pas : cocktail d’ouverture, apéro start-up, yoga et running attendent les congressistes !

Programme, informations et inscriptions en suivant ce lien.