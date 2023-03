100 % santé : comment la réforme a bénéficié aux Français en dentaire, audio et optique

Voici un premier bilan avant « l’étape 2 du 100 % santé ». Alors que le ministre de la Santé, François Braun, a annoncé fin janvier qu’il souhaite ouvrir « à de nouveaux produits » le périmètre de cette réforme du premier quinquennat Macron offrant la possibilité à l’assuré d’acquérir des lunettes ainsi que des prothèses dentaires et auditives sans reste à charge, la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) publie ce jeudi une étude sur les garanties des personnes qui ont souscrit à un contrat de complémentaire santé en optique, dentaire et audiologie en 2019, c'est-à-dire avant la mise en place de la réforme du 100 % santé.

Cet article est réservé aux abonnés L'Argus de l'assurance Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]