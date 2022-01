100% Santé : plus de 10 millions de personnes ont bénéficié de la réforme

Le comité de suivi du 100% Santé réuni par le ministre des Solidarités et de la Santé, Oliver Véran, a fait le point sur la mise en oeuvre de la réforme.

« 10 millions de Français ont d’ores et déjà bénéficié de l’offre 100% Santé », s’est félicité Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, lors de la réunion du comité de suivi de la réforme du 100% Santé organisée ce mardi 25 janvier. « Je souhaite que cette offre se pérennise et continue de s’adapter aux besoins de santé de nos concitoyens » a-t-il ajouté.

[...]