Assurance maladie : fort dynamisme des dépenses sur un an

L’Assurance maladie obligatoire (AMO) a publié les chiffres de remboursement des soins sur les douze derniers mois, soit la période s'étalant de juin 2021 à mai 2022 . Au global, la hausse des dépenses s'élève à 6,8% sur un an, signe d'une dynamique forte, pour un montant total de 173,2 milliards d'euros. Dans le détail, les remboursements ont progressé de 7,2% concernant les soins de villes, pour près de 96 Mds €. Du côté des établissements de santé, la hausse se monte à 6,2%, pour 73,8 Mds €. Il est à noter que les données sont corrigées des variations saisonnières et calendaires.

Connectez-vous pour lire la suite Cet article est réservé aux abonnés. Déjà abonné à l'Argus de l'assurance ? Je me connecte

Le Lorem Ipsum est simplement du faux texte employé dans la composition et la mise en page avant impression. Le Lorem Ipsum est le faux texte standard de l'imprimerie depuis les années 1500, quand un peintre anonyme assembla ensemble des morceaux de texte pour réaliser un livre spécimen de polices de texte. Il n'a pas fait que survivre cinq siècles, mais s'est aussi adapté à la bureautique informatique, sans que son contenu n'en soit modifié. Il a été popularisé dans les années 1960 grâce à la vente de feuilles Letraset contenant des passages du Lorem Ipsum, et, plus récemment, par son inclusion dans des applications de mise en page de texte, comme Aldus PageMaker.

Abonnez-vous

Vous n'êtes pas encore abonné ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité