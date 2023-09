Baromètre Intériale : des agents de la fonction publique en meilleure santé

L’édition 2023 du baromètre Intériale relève une nette amélioration de la santé mentale et physique des agents actifs des ministères de l'Intérieur, de la Justice, et de la fonction publique territoriale. Elle note toutefois le fort taux d’agressions physiques et verbales auxquelles sont confrontés la grande majorité des professionnels qui exercent au contact du public.