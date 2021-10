Complémentaire santé : la formule magique de l’étatisation, ou quand l’idéologie l’emporte sur le bon sens [Tribune]

Gwendal Perrin |

Tribune Haut Conseil pour l’avenir de l’Assurance maladie (HCAAM)

Olivier Milcamps, senior manager de la business unit "Institutions financières et Santé" au sein du cabinet de conseil en stratégie PMP, estime que la "grande Sécu" tant décriée depuis des semaines "est aujourd’hui une quasi-réalité". © PMP / DR

C'est peu dire que le projet d'avis du Haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie (Hcaam) sur une possible nouvelle articulation entre les régimes d’assurance maladie obligatoire et complémentaire intrigue le secteur. Mais comme le souligne dans cette tribune Olivier Milcamps, senior manager de la business unit "Institutions financières et Santé" au sein du cabinet de conseil en [...]