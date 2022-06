Complémentaire santé : qui sont les 4% de Français non couverts ?

Une étude de l'Institut de recherche et de documentation en économie de la santé (IRDES) présente les caractéristiques des 3,6% de la population adulte française non couverte par une complémentaire santé.

2,5 millions : voici le nombre de personnes non couvertes par un organisme complémentaire de l'Assurance maladie (Ocam) en France métropolitaine en 2019. Cela représentait 3,6% alors de la population de plus de 15 ans selon une étude de l’Institut de recherche et de documentation en économie de la santé (IRDES) parue fin mai. 23 ans plus tôt, ce chiffre s'élevait à 14%.

[...]