Complémentaire santé solidaire : les organismes d’assurance tirent leur épingle du jeu

L’Assurance maladie tire un premier bilan de la réforme de l’aide à la complémentaire santé intervenue il y a tout juste un an.

Au 1er novembre 2019, la complémentaire santé solidaire (CSS) se substituait à la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) et à l’aide à la complémentaire santé (ACS). Un an plus tard, l’Assurance maladie livre un premier bilan de [...]