Dépenses de santé : les effets du 100% Santé atténués par la crise

Le courtier Verspieren a publié sa traditionnelle étude annuelle des dépenses de santé des Français concernant 2020, année exceptionnelle s’il en est. Outre la baisse d’un quart des dépenses constatées suite au premier confinement du printemps 2020, cette étude apporte un certain nombre d’éclairages quant à l’impact de la réforme du 100% Santé en optique, dentaire et audiologie.

L’année 2020 aura été particulière à plus d’un titre pour les organismes complémentaires santé. La pandémie de Covid-19 et ses conséquences auront bouleversé leur activité, à la fois via une baisse des prestations (confinement oblige) et, a contrario, par la compensation attendue de cette diminution qu’est la contestée « taxe Covid ».

[...]