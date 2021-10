Avenir du système de santé : les conclusions de Generali

De gauche à droite, Yanick Philippon, directeur des assurances collectives chez Generali France, Agnès de Leersnyder, PDG de Future4Care, François Miquet-Marty, directeur de Viavoice, Jean-Laurent Granier, PDG de Generali France, et Thomas Lescot, médecin et directeur médical du groupe Europ Assistance.

Generali France, en partenariat avec Viavoice et Radio Classique, a livré mercredi 20 octobre les enseignements de son baromètre axé sur les souhaits des Français vis-à-vis de leur système de soins pour 2025.

La santé, thématique majeure des prochaines années en France ? C'est en tout cas ce que révèle une une étude réalisée par le cabinet d’études Viavoice pour le compte de Generali France, et publiée ce 20 octobre. Selon cette enquête, la santé (40%) arrive en deuxième position des sujets les plus préoccupants pour préparer la France en 2025 derrière le pouvoir d’achat, cité par 42% des répondants. Ensuite viennent l’environnement (37 %), la sécurité (33 %) et l’éducation (33 %).

[...]