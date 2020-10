L'assurance santé est-elle encore un vecteur de développement ? [Tribunes]

L’assurance santé est-elle encore un vecteur de développement ? Telle est la question que nous avons posée à six personnalités de la protection sociale complémentaire. Qu’ils soient issus du monde mutualiste, des sociétés d’assurance ou du courtage, leurs contributions apportent un éclairage salutaire en ces temps de crises sanitaire et économique. Quand bien même les offres assurantielles sont de plus en plus standardisées et normées par le législateur, ces tribunes démontrent, si besoin était, la capacité d’une profession à dépasser le carcan réglementaire pour se réinventer. Depuis la réponse affinitaire aux besoins de sécurité des adhérents de la MGP et le défi de la couverture des expatriés évoqué par Swiss Life, en passant par la priorité à la prévention des bien nommés Solidaires, le virage du « care » et des services analysé par Mercer ou encore le projet soutenu par CNP Assurances d’adosser à la santé une couverture dépendance universel, le champ est large. De quoi être paré pour affronter la crise.