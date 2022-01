Le rapport du HCAAM suscite de vives réactions

« Un hallucinant épisode ». Tels sont les mots employés par la présidente de France Assureurs (ex-FFA), Florence Lustman, pour qualifier la période conclue par la publication de la version définitive vendredi 14 janvier du rapport sur l’articulation entre Assurance maladie et complémentaires santé (OCAM) réalisé par le HCAAM. Selon elle, ces dernières ont subi l’adage « quand on veut noyer son chien, on l’accuse de la rage », en particulier en raison de la médiatisation du scénario 3 dit « Grande Sécu » qui réduisait le rôle des OCAM à peau de chagrin.

[...]