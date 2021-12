Lisibilité des contrats santé : « Il faut partir du client » (Tribune)

Le ministère de la Santé a de nombreuses fois enjoint les assureurs complémentaires à améliorer la lisibilité de leurs garanties. Une démarche qui doit partir de l’assuré et s’appuyer sur une équipe pluridisciplinaire selon la tribune de Kristina Lazatian, fondatrice d’Imagine Legal Design, et Magaly Siméon, senior Advisor et fondatrice de Lily facilite la vie