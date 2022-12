Mise en place d’un outil de téléconsultation : trois facteurs clés de succès

« L’expérience sur le terrain et notamment auprès de l’assureur Alan, notre premier partenaire, nous a convaincus des bienfaits d’un accompagnement méthodologique, se souvient Jean-Baptiste Delahaye, Product Lead chez Livi, nous avons ainsi décidé de répliquer ces bonnes pratiques avec tous nos clients ». C'est donc dès la phase d’appel d’offres que, chez Livi, nous mettons en avant notre équipe projet dédiée. Car pour Livi, « la mise en place du partenariat est tout aussi importante que la signature du contrat. Nous accompagnons les acteurs qui souhaitent réussir leur transformation digitale, cela va au-delà de simplement proposer un service de téléconsultation médicale. Il faut que ce dernier soit utilisé par les assurés », affirme le chef de produit.

Afin d’accompagner ses partenaires, Livi met à disposition, par le biais de ses équipes, une expertise projet et une démarche conseil pour garantir la bonne mise en place de la téléconsultation et proposer la meilleure expérience possible : « Nous nous impliquons en développant avec l’assureur son projet et sa façon de penser la téléconsultation. C’est notre force et c’est un point de différenciation par rapport à l’écosystème concurrentiel » précise l’expert Livi.



Pour lui, pas de doute, le fort taux d’activation de la solution de Livi s’explique par la mise en place des 3 piliers d’une méthode simple : informer, éduquer et accompagner. « Ce sont étapes clés s’assurer un taux d’utilisation fort auprès des utilisateurs. »

Informer, éduquer, accompagner.

Informer les adhérents du nouveau partenariat et la possibilité d’accès au service de téléconsultation est la première étape indispensable. « Cette phase est beaucoup moins difficile aujourd’hui puisque le Covid est passé par là et a rendu la téléconsultation plus connue. Mais une partie des assurés méconnaît encore cette pratique », reconnaît Jean-Baptiste Delahaye. La stratégie de communication est primordiale, elle doit montrer la simplicité d’accès aux soins afin que les assurés pensent à consulter lorsqu’ils en ont besoin. Une vidéo envoyée aux bénéficiaires en est un exemple.

Le deuxième facteur de succès consiste à éduquer les adhérents sur les nombreux avantages qu’offrent la téléconsultation avec Livi : présenter les spécialités disponibles, les pathologies prises en charge en téléconsultation et des cas d’usage concrets,

« il peut s’agir de détailler des situations précises dans lesquelles un patient peut avoir besoin de Livi – par exemple, pouvoir échanger avec un pédiatre en dehors des horaires d’ouverture du cabinet, ou consulter avec un médecin généraliste lors d’un déplacement professionnel », explique le Product Lead. Concrètement, ça se traduit par la création de campagnes de communication conjointes à destination des adhérents.

Enfin, il ne faut pas oublier d’accompagner les assurés depuis leur espace personnel vers l’environnement Livi : « Nous devons nous adapter pour que notre langage ressemble le plus possible à celui de notre partenaire. Le patient doit se trouver dans un écosystème familier pour une expérience fluide et intuitive. Il y a un équilibre subtil à trouver. Il ne doit pas avoir l’impression de quitter l’intranet de l’assureur pour se retrouver ailleurs. Il doit se sentir en confiance chez son fournisseur de produits et avec ce service proposé par ce dernier ».

Contenu proposé par Livi