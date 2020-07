Remaniement : un nouveau Premier ministre au fait des sujets sanitaires et sociaux

Jean Castex va succéder à Édouard Philippe à Matignon, comme vient de l’officialiser l’Élysée. S’il est surtout connu depuis peu comme le « Monsieur déconfinement » de l’exécutif, son parcours précédent a été surtout teinté de thématiques sociales et sanitaires.

Le calendrier du remaniement ministériel s’est accéléré en ce 2 juillet, avec l’officialisation de la démission du gouvernement d’Édouard Philippe et le remplacement de ce dernier par Jean Castex.

La nomination du maire de Prades (Pyrénées-Orientales), âgé de 55 ans, n’est qu’une demi-surprise dans la mesure où sa visibilité s’est très récemment accrue : il a en effet été chargé le 2 avril dernier par ce même Édouard Philippe de coordonner la réflexion gouvernementale sur le déconfinement attendu suite à la pandémie de Covid-19.

Un nouveau locataire venu de l'UMP

Mais avant cela, ce diplômé de l’IEP Paris et de l’ENA a surtout été, de 2005 à 2006, le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins au ministère des Solidarités et de la Cohésion sociale, avant de devenir le directeur de cabinet de Xavier Bertrand au ministère de la Santé (2006-2007) puis au ministère du Travail (2007-2008).

Il a par la suite remplacé Raymond Soubie en tant que conseiller aux affaires sociales de l’ex-président Nicolas Sarkozy (2010-2011) avant d’être nommé secrétaire général adjoint de l’Élysée jusqu'à la fin de son mandat présidentiel. L’histoire retiendra donc que l’ancien secrétaire général adjoint de l’Élysée de François Hollande aura nommé à Matignon l’un de ceux l’ayant précédé dans des fonctions identiques…

La nomination du reste du gouvernement est attendue « dans les prochaines heures ». À noter toutefois que le directeur du cabinet de Jean Castex est déjà connu : il s'agit de... Nicolas Revel. L'actuel directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie était, entre 2012 et 2014, lui aussi secrétaire général adjoint de l'Élysée aux côtés d'un certain Emmanuel Macron...