Santé : comment les organismes complémentaires vont être taxés par l'exécutif

Les trois fédérations d'assureurs complémentaires étaient conviées ce jeudi soir au ministère des Solidarités et de la Santé. Au menu (attendu) : une nouvelle taxe...

Les représentants des organismes complémentaires santé ont été reçus par les ministres Olivier Véran (Solidarités et Santé) et Olivier Dussopt (Comptes Publics). L'exécutif leur demande de contribuer au redressement de la Sécurité sociale au vu des économies réalisées en santé durant le confinement. Les détails et les premières réactions.