Santé : Intériale se renforce dans la prévention

Un an après la création de sa mutuelle de livre III, Prévention Plurielle, Intériale a précisé son contenu lors d'une présentation ce mardi 1er février : une plateforme numérique ainsi qu'un système d'assistance pour l'ensemble des adhérents.

88% des agents des ministères de l'Intérieur, de la Justice et de la Fonction publique territoriale souffriraient de douleur à cause de troubles musculo-squelettiques, selon les baromètres réalisés par l'institut CSA en partenariat avec Intériale, mutuelle historique de l'Intérieur. Selon ces enquêtes, ils seraient même 39% à connaître des symptômes dépressifs et 13% des pensées suicidaires.

[...]