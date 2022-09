Santé-Prévoyance : les indexations tarifaires prévues pour 2023 (Addactis)

Selon Addactis, les coûts des complémentaires sur le poste dentaire ont augmenté de 47% entre 2019 et 2021.

Le cabinet de conseil Addactis estime que la dérive en santé et prévoyance devrait se poursuivre en 2023. Avec des conséquences non négligeables sur les tarifs des marchés individuels et collectifs.