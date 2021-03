Tour d'horizon sur l'assurance scolaire

De l'école primaire au lycée, les enfants peuvent être exposés à divers incidents : chutes, bagarres entre élèves, etc. Pour les protéger contre les dommages causés et subis durant leur scolarité, il est conseillé de souscrire une assurance spécifique.

Quel est l'intérêt de prendre une assurance scolaire ?

Une assurance scolaire est destinée à protéger l'enfant contre les dommages qu'il peut subir, mais aussi causer à l'école, au collège ainsi qu'au lycée. Elle est composée des catégories suivantes :

La garantie responsabilité civile qui prend en charge les dommages provoqués par l'enfant.

La garantie accident corporel qui couvre les dommages dont l'élève est victime, y compris dans le cas où il est lui-même à l'origine de l'accident.

Selon les contrats d'assurance, un certain nombre de garanties supplémentaires peuvent être ajoutées : service d'assistance pour les enfants malades, protection contre le racket et les vols, etc.

En fonction de la formule choisie, l'assurance peut protéger l'enfant lors de ses activités scolaires ainsi que durant le trajet effectué entre le domicile et le lieu d'enseignement. Avec une assurance scolaire et périscolaire, l'élève est couvert 24 h / 24 pendant toute l'année et en tout lieu.

Est-il obligatoire de souscrire une assurance scolaire ?

Dans les faits, rien n'oblige à la souscription d'une assurance scolaire. Cette dernière est facultative pour l'ensemble des activités scolaires qui sont obligatoires. Ainsi, pour une sortie à la piscine programmée dans l'emploi du temps de l'élève, une assurance scolaire n'est pas nécessaire. Attention toutefois pour les activités optionnelles proposées par l'établissement, telles que la visite d'un musée. Dans ce cas, l'assurance scolaire est obligatoire. Elle est aussi de rigueur si l'enfant mange à la cantine ou fréquente les activités extrascolaires proposées par les communes après les cours.

Comment souscrire une assurance scolaire ?

Pour souscrire un contrat d'assurance scolaire, il est possible de prendre contact avec son assureur habituel. Certaines associations de parents d'élèves ou des établissements d'enseignement privé offrent parfois la possibilité de participer à un contrat collectif. Dans tous les cas, il est important de vérifier que les garanties proposées par l'assurance scolaire ne figurent pas déjà dans un autre contrat souscrit par l'assuré. Par exemple, il est fréquent qu'une assurance multirisque habitation couvre la garantie responsabilité civile inscrite dans l'assurance scolaire.

Si elle n'est pas forcément obligatoire, l'assurance scolaire offre cependant de solides garanties pour envisager la scolarité de son enfant avec davantage de sérénité.

