Assurance agricole : le gouvernement accélère

Le gouvernement met les bouchées doubles pour adopter une réforme de l’assurance agricole avant la fin du quinquennat. C’est le message martelé par le Premier ministre Jean Castex vendredi dernier devant des vignerons et des agriculteurs à Figeac dans le Lot. « L’assurance agricole, on va le faire », a déclaré celui qui est originaire du Sud-Ouest. « On va soumettre un texte avec l’intention qu’il soit voté et promulgué avant la fin du quinquennat », a-t-il réaffirmé.

Le calendrier de la réforme se précise. Quelques jours plus tôt, son ministre de l’Agriculture Julien Denormandie avait annoncé qu’il présenterait un projet de loi le 1er décembre afin que le texte soit débattu mi-janvier à l’Assemblée, puis au Sénat fin janvier. Le temps presse, en effet, pour boucler la réforme puisqu’en raison de la campagne présidentielle, les travaux parlementaires s’interrompront le dimanche 28 février. Il ne sera plus possible après cette date d’adopter de textes de loi.

[...]