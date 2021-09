Assurance dommages : le boom des deux-roues

Les ventes des deux-roues motorisés continuent de progresser. Si 2020 a été marquée par les confinements, le marché est reparti à la hausse en 2021. Motos et scooters sont plébiscités pour leur agilité en milieu urbain et jouissent d’une bonne image écologique. Comme pour les voitures, les motorisations électriques commencent à se développer et des opérateurs en libre-service font leur entrée dans les grandes villes. Des évolutions qui poussent les assureurs spécialisés à durcir leurs conditions de souscription et à imaginer de nouvelles garanties.