Assurance dommages : les nouveaux outils de l'expertise

Des outils d’intelligence artificielle en automobile, des drones pour les sinistres de grande ampleur, le scan 3D pour capturer l’image d’une pièce d’un bâtiment sinistré, ou encore des parcours clients de plus en plus digitaux… Les nouvelles technologies ont bel et bien fait leur entrée dans le secteur de l’expertise, qui s’adapte et s’interroge sur sa valeur ajoutée. Une profession qui sera sans doute moins incontournable pour les petits sinistres, à la différence des dossiers à fort enjeu financier.