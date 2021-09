Assurance dommages : réassureurs et assureurs, partenaires ou concurrents ?

Et si la frontière qui sépare l’assurance de la réassurance se fissurait peu à peu ? En quête de diversification, les assureurs viennent concurrencer les réassureurs sur leur propre terrain. Le meilleur moyen d’y parvenir : racheter un réassureur de taille moyenne. Mais avec la consolidation à l’œuvre sur ce marché, les cibles deviennent plus rares… Experts du risque, les réassureurs se repositionnent, quant à eux, plus bas sur la chaîne de valeur et développent l’assurance directe. Pas question, pour autant, d’être perçus comme des concurrents par leurs cédantes. Le réassureur se pose en partenaire pour la conception des produits…, mais aussi pour coassurer certains risques.