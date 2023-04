Assurance habitation : comment ça marche ?

L’assurance habitation est-elle obligatoire ?

La souscription d’une assurance habitation est obligatoire pour les locataires d’un logement. L’obligation existe depuis le 24 mars 2014 et l’adoption de la loi ALUR destinée à encadrer les relations entre les propriétaires et les locataires. Depuis cette date, le locataire doit, à la demande du propriétaire, présenter une attestation d’assurance à la signature du bail.

Bon à savoir : la situation des copropriétaires

Les personnes propriétaires d’un logement dans une copropriété sont également tenues de souscrire une police d’assurance. Le contrat doit couvrir la responsabilité civile du copropriétaire envers les tiers (locataire, voisins, autres copropriétaires, passants, etc.).

Les propriétaires occupants ne sont, eux, pas obligés d’adhérer à une assurance pour couvrir les dommages survenant dans leur logement, mais il est très fortement recommandé d’en souscrire une.

Quelles sont les garanties de l’assurance habitation ?

L’assurance habitation sert à protéger :

Les biens mobiliers ;

L’immeuble d’habitation ;

L’assuré et sa famille ;

Et la responsabilité civile pour les dommages causés aux autres. En tant que propriétaire de l’habitation (s’il est responsable des dommages causés aux locataires ou aux tiers du fait de son habitation) ou en tant que locataire (s’il est responsable des dommages causés aux biens qui lui sont loués ou des dommages causés à des tiers).

Elle permet généralement d’être indemnisé en cas de survenance des sinistres suivants :

Incendie, foudre, explosion ;

Dégâts des eaux : rupture d’une canalisation, oubli de fermer un robinet, fuite d’eau ;

Tempête, grêle ;

Catastrophes naturelles : inondations, glissement de terrain, cyclones… (uniquement si l’évènement est reconnu catastrophe naturelle par un arrêté) ;

Catastrophes technologiques : incident industriel dans une installation classée ;

Vol/vandalisme.

Les contrats d’assurance habitation comprennent aussi une garantie responsabilité civile pour l’assuré et sa famille. Cette couverture permet d’indemniser les dommages causés par vos proches dans la vie de tous les jours. La responsabilité civile peut par ailleurs couvrir les dommages causés par vos animaux de compagnie.

Bon à savoir : la franchise d’indemnisation

Votre assureur peut éventuellement appliquer une franchise en cas d’indemnisation. Il s’agit d’une somme restant à la charge de l’assuré. Pour savoir si vous êtes soumis à une franchise, vous devez vous référer à votre contrat. Vous le trouverez dans votre espace assuré en ligne. Vous pouvez également poser la question directement à votre conseiller.

Comment est calculée la cotisation de l’assurance habitation ?

Le prix de l’assurance habitation peut varier en fonction de ces critères :

La superficie du logement ;

Le nombre de pièces principales ;

Le type de domicile (maison, appartement, etc.) ;

L’usage (résidence principale ou secondaire) ;

L’adresse du bien ;

Le capital mobilier (la valeur des biens et meubles dans le logement) ;

Les équipements extérieurs, comme une piscine.

La cotisation dépend également des garanties et options choisies. Plus elles sont protectrices ou nombreuses, plus le tarif est élevé.

Vous pouvez aussi choisir différents niveaux de franchise ou choisir de ne pas en avoir, mais cela aura un impact sur le tarif.

Comment souscrire une assurance habitation ?

Pour adhérer à une assurance habitation, il est possible de s’adresser :

Directement à une compagnie d’assurance ;

À un courtier en assurance ;

À votre banque.

Il est recommandé de comparer les offres d’assurance habitation avant de faire son choix. Vous pourrez ainsi trouver l’assurance la plus adaptée à vos besoins au meilleur prix. Il est possible de demander un devis d’assurance habitation gratuit en quelques minutes en ligne.

Les informations présentes dans cet article sont données à titre purement indicatif et n’engagent pas la responsabilité du Crédit Agricole ; elles n’ont en aucun cas vocation à se substituer aux connaissances et compétences du lecteur. Il est vivement recommandé de solliciter les conseils d’un professionnel.

Certains produits et services mentionnés dans cet article peuvent être commercialisés par le Crédit Agricole : renseignez-vous sur leur disponibilité dans votre Caisse régionale.

La souscription de ces produits et services peut être soumise à conditions ou à la réglementation en vigueur, ainsi qu’à l’étude et à l’acceptation de votre dossier par votre Caisse régionale.

Les garanties du contrat Assurance Habitation sont assurées par PACIFICA, entreprise régie par le Code des assurances (mentions légales complètes accessibles ici).

Article à caractère informatif et publicitaire, en partenariat avec le Crédit Agricole