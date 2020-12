Assurance pandémie : ce que prépare le gouvernement pour les petites et grandes entreprises

Selon nos informations, le projet d'une couverture obligatoire est bel et bien enterré. Le ministère de l'Economie et des Finances compte mettre en place deux types de solutions en fonction de la taille de l'entreprise.

Définitivement enterré le projet « catex » ? Alors que lundi dernier le ministre de l’Economie Bruno Le Maire a annoncé qu’il renonçait à mettre en place un régime d’assurance obligatoire couvrant la fermeture administrative des entreprises, une petite musique a commencé à se faire entendre. Et si l’idée d’un partenariat public-privé, abandonné pour des questions d’agenda politique en pleine fronde des restaurateurs, était simplement mise sous cloche en attendant un moment plus opportun ? « Je pense qu’il y aura dans l’avenir un meilleur agenda pour reprendre ce sujet, qui avance dans certains pays, mais dans lesquels il n’a pas encore abouti non plus », a déclaré le PDG d’Axa France Jacques de Peretti devant l’ANJA (Association nationale des journalistes de l’assurance). Selon nos informations, le projet de régime, qui visait à s’inspirer des vertus du modèle mis en place en 1982 pour les catastrophes naturelles, est toutefois bel et bien enterré… du moins jusqu’à la fin du quinquennat d’Emmanuel Macron.

[...]